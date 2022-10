Age of Empires officialisé sur Xbox

Fin du teasing et place à l'officialisation : la sagadébarque officiellement sur Xbox avec tout d'abordle 31 janvier 2023, puisquelque part l'année prochaine. Bien entendu également dans le Game Pass et le xCloud.Pour le premier cité, on résumera avec les choses suivantes :- Compatibilité clavier/souris ou manette- Option cross-play (facultative)- Nouvelle IP pour aider à la gestion des ressources- Les 40 MAJ directement incluses- 83 cartes- 34 types de campagne- 42 civilisations pour le multi