Rick (Rick & Morty) débarque dans MultiVersus + rumeur sur l'arrivée du Joker (Mark Hamill)

Après des débuts impressionnants,a bien du mal à maintenir le cap avec une audience 15 fois moindre qu'à son lancement (du moins sur PC/Steam) mais le suivi ne va pas s'arrêter pour autant et comme attendu, Rick de la franchise Rick & Morty est désormais intégré à ce brawler comme l'atteste ce trailer.En passant, on peut rajouter une nouvelle rumeur parmi les nombreuses concernant les personnages à venir : il vient d'être rapporté que la dernière MAJ du jeu inclus dans sa base de données des lignes de doublage du Joker, avec la voix de Mark Hamill qu'on ne présente plus.