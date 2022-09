La franchise Judgment disponible sur Steam

Pas de surprise concernant l'arrivée de la franchisede la Team Yakuza, l'information ayant été leakée hier par l'organisme de classification ESRB avant l'officialisation en bonne et due forme aujourd'hui même par SEGA, qui n'a pas souhaité commenter l'origine de l'attente même si plus ou moins connu (un désaccord préalable du gestionnaire du droit à l'image de l'acteur Takuya Kimira, craignant les futures conneries des moddeurs).Par contre, retard ou pas, pas question de rogner sur les tarifs : c'est 40 balles pour le premier épisode, et 60 pour le second (disponible sur Steam dans les deux cas).