Hier, ce fut la rentrée scolaire, et face au soupir des enfants (et la joie des parents), Warner Bros reste dans le thème en nous dévoilant une vidéo dejustement pour présenter la reprises des cours, d'ailleurs suivi d'une présentation des quatre maisons que l'on pourra choisir en début de partie.On laisse Avalanche Software retourner au charbon pour doucement finaliser son gros projet attendu le 10 février 2023 (PC, Xbox, PlayStation), si possible sans nouveau report.