Après The Surge, Deck13 file annonce sa nouvelle licence (Atlas Fallen)

Alors quea fait son retour, l'ironie veut que c'est lors de la même conférence que le créateur de la franchise (parti après le premier épisode) a présenté son propre nouveau jeu :, c'est le prochain Deck13, et ça arrivera en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.En voici le premier teaser avec changement radical d'ambiance après la franchise précitée et celle de, avec là encore un point commun par rapport à: le mode coopération, une première pour le développeur.