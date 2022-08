Gotham Knights : une vidéo pour évoquer les spécificités des arbres de compétences

Alors qu'il vient tout juste de passer Gold, IGN continue de faire la promotion deavec ici le directeur créatif Patrick Redding qui revient sur le système d'arbre de compétences qui a ses particularités.En premier lieu, il faut savoir que chaque personnage possède 4 arbres bien distincts (Marksman, Brawler, Vengeance et Knighthood) avec donc des styles de jeu propre, mais qu'ils sont communs aux quatre héros. Concrètement, si vous optez au départ pour Robin et que vous progressez uniquement dans l'arbre Brawler, la progression sur ce dernier sera conservé avec Batgirl et Redhood par exemple. Petit gain de temps en somme.Enfin, il faut savoir que l'arbre Knighthood est le seul totalement bloqué au départ, ne s'ouvrant qu'au fur et à mesure de l'histoire car relié aux gadgets et à leurs améliorations.Sortie prévue le 25 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.