Après Owlbol, le studio D-Pad retourne vers le chantier Vikings on Trampolines

En 2011, donc autant dire que ça remonte, le studio D-Pad nous annonçait le concept de, remportant cette année un « Nordic Games Indie Sensation Award » qui aurait pu sérieusement motiver l'équipe s'il n'y avait pasà terminer, puisCes deux titres sont maintenant loin derrière nous et nous pouvons donc revenir à cette expérience à l'originalité certaine où une bande de 4 vikings (le jeu est essentiellement tourné vers le coop local) traverseront des niveaux plein de pièges en rebondissant constamment, sans oublier quelques boss, des mini-jeux et même un mode versus.Ne reste plus qu'à attendre une date, sans oublier que pour l'heure, seul le PC est pour l'heure convié à la fête.