Avec AEW Fight Forever, Yuke's dévoile son avenir sans 2K Games

Comme attendu, Yuke's a dévoilé un premier (petit) aperçu de, sa revanche dans le monde du catch après avoir été mis à la porte de 2K Games pour finalement poser ses valises chez THQ Nordic, soit une sorte de retour au bercail : le studio japonais a collaboré des années aux cotés de l'ancien THQ pour les nombreuxA l'instar de la plupart des autres titres de l'éditeur, nous aurons une présentation plus complète durant la GamesCom (24 au 28 août) mais on sait déjà qu'on y retrouvera l'essentiel des représentants de la All Elite Wrestling pour du gameplay arcade au travers d'une grosse campagne, de multi en ligne avant tout basé sur les combats en tandem, sans oublier quelques mini-jeux pour le fun.