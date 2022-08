The DioField Chronicle : nouvelle présentation du STR de Square Enix avant la démo

C'est dans deux jours, ce mercredi 10 août, que la curiositéaura droit à une démo jouable sur tous les supports (avec transfert de sauvegarde), et pour les plus impatients, découvrez de suite mais en japonais les principaux aspects du gameplay qui on rappelle sera un jeu de stratégie en semi temps-réel, avec pause active, où la profondeur des combats, l'évolution des généraux, l'OST signée par le duo deet le scénario apparemment bien construit tenteront de compenser la faiblesse technique.Le jeu complet arrivera le 22 septembre, et fera partie de la tonne de jeux Square Enix à sortir pour les prochains mois.