Encore du gameplay pour Exoprimal

Si vous n'avez pas pu vous essayer à la bêta de, Capcom invite les intéressés (exclusivement PC) à s'inscrire pour une session de rattrapage qui aura lieu le 7 août, cette fois également en Europe, en vous dépêchant car vous n'avez que jusqu'au 26 juillet pour tenter votre chanceSi vous n'avez pas de bol, voici toujours une nouvelle vidéo de gameplay maison pour ce jeu d'action qui a ses arguments, et dont on garde un œil curieux dessus jusqu'au lancement prévu pour un vague 2023, également sur PlayStation 5 et Xbox Series.