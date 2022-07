Microids éditera Noob : Les Sans Factions en 2023

Tout comme, une autre œuvre du « web » a connu une adaptation en JV avec le RPG au tour par tour, disponible en Early Access sur Steam depuis l'année dernière, et aux évaluations suffisamment positives pour avoir attiré l'oeil de Microids qui annonce prendre en main l'édition de la version finale.Le titre sortira en 2023, également sur la totalité des consoles, avec version boîte et même collector qui reste à dévoiler, et aura droit à une traduction pour toucher un large public (le français est la VO osera t-on rappeler).