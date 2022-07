Reporté à de nombreuses reprises, aussi bien à cause de la pandémie que d'un reboot en cours de développement,est désormais assuré de sortir le 29 juillet prochain (PC, PS4, One, Switch) et Bandai Namco nous en livre justement un trailer tout frais.Nous y verrons essentiellement la promesse de départ, donc un mélange entre du visual-novel fait de beaucoup de blabla et de recherche dans des décors plus ou moins fixes, entrecoupés de combats façon tactical-RPG.