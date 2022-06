Sword and Fairy TF se date sur PlayStation

Comme précédemment annoncé, le sixième épisode de la sagava revenir sur PlayStation 5 comme PlayStation 4 (un an après la sortie Steam), et l'éditeur nous déclare que ce sera pour le 4 août mondialement, avec même une version boîte sans qu'on ne sache encore si ce sera pour la même date.Un épisode renommépour l'occasion, dont le prix devrait vaciller entre 20 et 30€ (en dématérialisé du moins) et qui offrira la même chose que sur PC, à savoir une longue aventure d'environ 30h au scénario indépendant du reste de la saga, avec comme unique bonus quelques skins et une arme. Toujours ça même si l'on aura souhaité quelque chose de plus important : une traduction FR (uniquement les textes anglais, désolé).