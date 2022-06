Déjà considéré comme un succès, Valheim arrivera aussi sur Xbox (et dans le Game Pass)

Très gros succès Steam, le jeu de survie façon vikingsva s'ouvrir à un plus large public avec pour commencer une sortie en fin d'année sur le Windows Store PC, et directement dans le Game Pass.Mais ce n'est pas tout puisque Xbox Series et Xbox One seront également conviées à la fête, courant 2023 par contre, également dans le Game Pass et avec total cross-play (donc Steam, Windows Store, Series et One). On indiquera tout de même que malgré l'évolution du titre au fil des mois,garde encore son statut d'Early Access jusqu'à nouvel ordre.