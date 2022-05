The Quarry : gros trailer avant la sortie [UP]

La sortie deapproche à grands-pas et 2K nous en offre un nouveau trailer de présentation, uniquement US pour le moment : c'est férié on rappelle donc il faut attendre pour la version FR.Nouvelle production horrifique de Supermassive entre deux, ce titre est signé par le créateur deet reposera sur la formule habituelle : une bande de héros, de nombreux choix, et le fait que chacun puisse survivre ou mourir.Sortie prévue le 10 juin sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.- Face à des soucis de dernière minute, Supermassive reporte la fonctionnalité multi online au 8 juillet.