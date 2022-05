Roller Champions a enfin une date de sortie

Trois ans après son annonce et après quelques retards sans oublier une période de bêta fermée, le F2Pd'Ubisoft va débarquer soudainement : ce sera pour le 25 mai, donc dans 6 jours, sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, sans oublier la Switch. A noter d'ailleurs que pour le moment, la fonction cross-play laisse la console de Nintendo en dehors. Tant pis.Bon et si les vidéos ci-dessous ne vous suffisent pas, c'est en gros la tentative de jouer sur le terrain deavec des parties rapides, ici en 3V3 où chaque équipe doit à la fois garder la balle le plus longtemps possible afin de gratter davantage de points à chaque but. Il y aura de la compétition, des events et bien entendu en modèle économique des Pass saisonniers pour débloquer tout ce qui tient de la cosmétique.