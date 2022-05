3 persos de plus pour le MultiVersus

Warner Bros continue de distiller les informations autour de son, ici avec une bande-annonce cinématique venant confirmer trois personnages supplémentaires : Le Géant de Fer, Véra (Scooby-Doo) et Taz, l'ensemble rejoignant du Batman, Bugs Bunny ou encore Arya de Game of Thrones.Outre un test alpha dans quelques jours, c'est cet été que le titre se livrera à grande échelle avec la promesse d'une bêta ouverte à tous courant juillet, avant un lancement quelques semaines plus tard sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), en format F2P.