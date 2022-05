Sniper Elite 5 fait le point avant la sortie

A trois semaines de son lancement,vient faire le résumé de ce que l'on doit attendre de ce nouvel épisode, avec donc comme d'habitude une longue campagne solo qu'il sera néanmoins possible de faire intégralement en coopération en ligne, les nouvelles features de la killcam, le multi et son total cross-play et enfin l'arrivée d'une option « Invasion » connue des fans de Souls, ou encore récemment deSortie prévue le 26 mai donc, sur PC, PlayStation et Xbox, avec intégration D1 dans le Game Pass.