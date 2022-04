This War of Mine se date sur PlayStation 5, Xbox Series et pour le Game Pass

Cela fait bientôt une dizaine d'années quefut lancé, et n'a toujours pas dit son dernier mot avec un lancement le 10 mai sur PlayStation 5 et Xbox Series, incluant tous les DLC, un rendu 4K et des améliorations d'interface. Ah, et ce sera aussi lâché Day One dans le Game Pass.On reviendra également sur le fait que ce retour dans l'actualité du titre vient de ses thèmes faisant directement échos à l'actuelle guerre en Ukraine, au point que le studio polonais 11-bit a lancé une collecte le temps d'une semaine, avec des promos massives sur le jeu (on pouvait le récupérer sur l'eShop Switch pour quelques euros notamment) pour que tous les bénéfices soient reversées à la croix-rouge ukrainienne. 850.000$ ont ainsi été récoltés.