Soul Hackers 2 : une deuxième présentation

Atlus lâche une deuxième vidéo de présentation pour, s'attardant un peu plus sur Milady et ses compétences portées sur le feu. On peut donc revenir plus exactement sur le scénario qui nous compte les ambitions de Iron Mask (le méchant), souhaitant provoquer l'apocalypse en rassemblant cinq Covenants, des esprits placés à l'intérieur d'autant « d'élus ».Iron Mask en a récupéré deux en assassinant Arrow (lui, c'est la glace) et Milady avec qui il entretenait pourtant une certaine relation. Les deux ont pu être ressuscités par Ringo (le héros) qui compte bien sauver ce monde en perdition. Voilà.Bon à part cela, la vidéo revient sur le principe des donjons évidemment au cœur du jeu, avec en originalité la possibilité d'envoyer ses démons en stock pour qu'ils aillent récupérer des objets et pourquoi pas rencontrer d'autres démons pour négocier leurs services.Sortie prévue pour la fin août sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.