Madison a enfin sa nouvelle date

Cette fois, c'est signé : le survival-horror, déjà porté par de bons retours en preview, arrivera le 24 juin prochain sur PC, PlayStation et Xbox (en cross-gen) avec même une édition spéciale pour les plus intéressés.En voici un trailer pas très éloquent (on vous en met un autre si vous découvrez le jeu) et pour l'anecdote, le titre est prêt depuis des mois, mais son développeur a été confronté entre temps à un couac juridique avec une autre boîte indé… qui avait le même nom. Donc sachez au cas où que les argentins de Noisebleed Games derrière ce projet se nommeront désormais Bloodious Games.