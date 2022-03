Guilty Gear Strive achève sa Saison 1 avec Testament, tout en préparant la suite

Réclamé depuis un moment, Testament signe enfin son arrivée dansen étant l'ultime personnage du Saison Pass, avec une sortie signée pour le 28 mars accompagné de son propre stage et du mode « Digital Figure » pour laisser à vos personnages prendre la pose avec effets et skins souhaités.Et la carrière du jeu est loin d'être terminée avec encore au programme :- Le mode « Another Story » pour fin avril- La préparation de la Saison 2- Le total cross-play confirmé (PC, PS5, PS4)