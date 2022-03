Vampire The Masquerade : Swansong se dévoile avec un peu plus de gameplay

Une nouvelle bande-annonce de gameplay pourest disponible pour nous montrer à quoi s'attendre dans cette nouvelle adaptation orientée enquêtes, où trois vampires seront recrutés par le prince Hazel pour déterminer qui sont ceux qui ont osé attaquer sa société.Trois vampires (Galeb, Emem et Leysha) tous jouables et dont on pourra déterminer les qualités de leur fiche de personnage pour tenter de faire une équipe homogène tout en prenant en compte que chacun possédera des pouvoirs uniques qui ne pourront être modifiés. A ce propos, si l'utilisation des pouvoirs est « théoriquement » illimitée, en abuser déclenchera votre besoin de vous nourrir, et vous savez de quoi, au risque de révéler l'existence des vampires aux yeux de la société.Après quelques reports, le lancement est désormais signé pour le 19 mai sur l'intégralité des supports.