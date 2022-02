Elden Ring : le gros trailer avant la sortie

Plus que quelques jours avant l'arrivée de, l'un des indéniables gros poids lourds de l'année 2022, et FromSoftware nous invite à patienter encore un chouïa avec un bon gros trailer overview, que certains éviteront éventuellement vu les potentiels spoils.Sortie prévue ce vendredi 25 février, sur PC et en cross-gen sur PlayStation et Xbox.