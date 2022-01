Rainbow Six Extraction montre les capacités de son bestiaire à J-10

A quelques jours de sa sortie,accueille une nouvelle vidéo explicative pour montrer les capacités de vos opposants, incluant les dangereux Protéens, tous ayant droit à des mutations aléatoires à chaque partie pour pousser la replay-value et ainsi éviter la routine, surtout qu'on imagine que d'autres mutations et ennemis s'ajouteront avec le temps.Le lancement aura lieu le 20 janvier 2022 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, inclus également Day One dans les services Ubisoft+ et Game Pass.