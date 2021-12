Picross S : déjà un septième épisode sur Switch

La Switch n'a même pas 5 ans qu'elle va accueillir un septième épisode de. Et encore, on parle des épisodes principaux, Jupiter ayant lâché plusieurs spin-off entre temps dont un en hommage à la MegaDrive.Bref,, ce sera donc pour le 27 décembre, toujours pour 10 balles, avec comme d'habitude 500 puzzles répartis dans les modes habituels, en plus de 3 géants à débloquer si vous avez une sauvegarde des 3 précédents épisodes.C'est toujours aussi bon même si les spécialistes commencent à réclamer sérieusement du neuf, chose qui ne risque pas de s'arranger avec comme unique véritable nouveauté annoncée le retour de l'option tactile.