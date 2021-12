L'extension de Kingdoms of Amalur prend date

Dans l'espoir de relancer la franchise de manière plus importante qu'un simple remaster disponible depuis un moment,va accueillir comme on le savait déjà une extension inédite, qui vient de trouver date : le 14 décembre pour 19,99€ sur PC/PS4/One, et un jour sur Switch.Et comme le trailer a une utilité proche du néant, prenez plutôt ces infos :- Nouvelle zone inédite (Mithros)- Environ 6h pour le scénario qui nous mettra face au dieu du chaos- Augmentation du Level Max (50)- « Portails du Chaos » qui vous offriront 25 nouveaux donjons- Bestiaire renouvelé- Équipement aussi dont 21 nouvelles armes- Nouvelles villes et villages, avec de nouvelles tâches annexes et quêtes de faction