Une démo dispo pour Blue Reflection : Second Light Une démo dispo pour Blue Reflection : Second Light

Pour les curieux désireux de découvrir le potentiel de Blue Reflection : Second Light avant son lancement prévu le 9 novembre sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, apprenez qu'une démo jouable est disponible sur les deux consoles précitées avec un aperçu du prologue, mais aussi une mini-histoire 100 % conçue pour cette version d'essai.



Koei Tecmo en a profité pour annoncer quelques MAJ gratuites :



- Mode photo le 23 novembre

- Nouvelles options du mode photo et difficulté hardcore le 21 décembre

- Encore des options pour le mode photo le 14 janvier 2022