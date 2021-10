The Good Life : trailer de lancement

Après 4 ans d'attente et quelques couacs dans la campagne de financement,est à présent disponible comme l'indique ce trailer de lancement, et ce sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, en n'oubliant pas sa proposition de suite dans le service Game Pass.Signé Swery qui n'est plus à une bizarrerie près, déjà auteur de titres commeet, cette nouvelle production vous fera incarner la journaliste Naomi qui, souhaitant rebondir financièrement après divers échecs aux USA, va tenter sa chance dans une enquête de meurtre au cœur d'une bourgade anglaise, n'étant pas de base au courant que chaque nuit, les habitants se transforment en chien ou chat (mais vous aussi du coup).