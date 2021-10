House of Ashes : tour du casting à J-10

Dans la dernière ligne droite avant sa sortie,de Supermassive fait un dernier tour du casting pour cette quatrième aventure narrative à ambiance horrifique, nous plongeant en plein conflit irakien (en 2003) où forces locales et US vont être obligées de collaborer, ou de s'entre-tuer selon la situation, après s'être retrouvées dans les ruines d'un ancien temple sumérien… où forcément une présence étrange occupe les lieux.Lancement prévu le 22 octobre sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).