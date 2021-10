Earth Defense Force 6 attendra bien 2022

On commençait à en douter un peu mais comme attendu, et malheureusement pour les fans,ne pourra pas être fin prêt pour cette année et attendra donc 2022 pour son lancement sur PlayStation 5 et PlayStation 4, en notant que l'on ne parle ici que du Japon même si l'occident a toutes les chances de l'accueillir quelques mois après.Famitsu en profite pour nous livrer quatre vidéos de gameplay, à raison d'une par classe, où ça ne transpire toujours pas la nouveauté hormis un nouveau type d'ennemi et quelques changements de ton coté ambiance, selon la situation.