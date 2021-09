World War Z Aftermarth : trailer de lancement

Focus Home signale la sortie de, donc le retour d'un titre déjà considéré comme un beau succès commercial mais dans une édition « complète et améliorée », regroupant tout le contenu sorti entre temps tout en ajoutant les choses suivantes :- Trois nouveaux chapitres inédits (Rome, Vatican et Kamchatka)- Option pour jouer en vue FPS- Une nouvelle classe- Un système de combat au corps-à-corps revu- Ajout de défis quotidiens- Mode Horde XL (sur PC/PS5/SX en MAJ gratuite début 2022)- 4K/60FPS sur PS5 & SXLe prix est de 39,99€ et ceux qui possèdent la version de base peuvent faire directement l'upgrade à 19,99€.