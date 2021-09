Guardians of the Galaxy : nouveau trailer

Quand on parle Marvel et PlayStation Showcase, on pense forcément immédiatement au coup double du studio Insomniac mais il ne faudra pas oublier la présence deau travers d'une simple bande annonce qui fait le taf en plus de faire un point sur le scénario de cette adaptation (100 % solo) signée Eidos Montréal.Sortie prévue le 26 octobre sur tous les supports, même sur Switch, cette dernière devant néanmoins se contenter du format Cloud.