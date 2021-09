COD Vanguard : trailer et infos du multi

Après avoir fait un point sur la campagne solo de, Activision passe au second morceau (le plus important en fait) avec la partie multijoueurs avec donc une vidéo de présentation, quelques visuels et surtout tous les détails, en indiquant pour l'essentiel que cet épisode proposera un nombre conséquent de map dès son lancement (20, dont 16 pour le multi classique), deux modes inédits et entre autres une refonte des système de lobby et clans.L'éditeur en profite pour lâcher une deuxième vidéo pour rappeler que la bêta aura lieu du vendredi 10 au 13 septembre (19h dans les deux cas), uniquement sur supports PlayStation et seulement pour ceux qui ont précommandé le jeu. Trois cartes seront mises à disposition ainsi que cinq modes, dont les deux nouveaux. La bêta ouverte (tous supports) sera elle lancée du 16 au 20 septembre.Enfin, outre le fait que le titre sera lancé sur le marché le 5 novembre, un autre RDV est programmé peu avant, en période de Halloween, afin de présenter tous les détails du mode Zombies.