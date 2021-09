Hideo Kojima livre le ''trailer final'' de son Death Stranding : Director's Cut

Comme promis, Hideo Kojima nous livre aujourd'hui le trailer final de, et d'ailleurs le seul qu'il a spécialement conçu pour cette édition, et essentiellement fait de séquences déjà connues pour ceux qui ont pratiqué l'original, ce qui n'empêchera pas de rappeler que l'expérience apportera une masse de nouveautés aussi bien pour la progression, la narration et les choses annexes.Tout cela vous coûtera 10 balles si vous possédez déjà la version PS4, sachant que la totale ressortira en boîte sur PlayStation 5, et ce dès le 24 septembre.