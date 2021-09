Crysis Remastered Trilogy a sa date

Crytek précise enfin ses plans pour la sortie deet la compilation viendra se caler le 15 octobre, même s'il faut bien suivre les choses alors attention :- La compilation en boîte ne sera disponible que sur PlayStation et Xbox (50€).- En numérique, la compilation sera sur PC via l'Epic Games Store, PlayStation et Xbox (50€ encore).etpourront être achetés à l'unité (30€ chacun) et ce sera d'ailleurs l'unique façon pour l'heure d'y jouer sur Switch.- La compilation est bien prévue sur Switch, même en boîte, mais pour « plus tard ».Enfin, il faut bien noter que la PlayStation 5 et la Xbox Series ne sont pas concernés « nativement » mais les deux supports bénéficieront d'une upgrade des performances.