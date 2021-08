Jurassic World Evolution 2 a sa date de sortie

Le trailer GamesCom dene nous a toujours rien appris de plus sur les nouvelles mécaniques de gestion, le petit coucou de Frontier ne servant qu'à annoncer que le titre sortira le 9 novembre prochain, toujours sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).En attendant d'en savoir plus, on rappellera que le titre proposera un mode scénarisé se situant juste après le dernier film en date (Jurassic World : Fallen Kingdom), un autre qui permettra de revivre les événements des différentes œuvres cinématographiques (ou d'en modifier le dénouement) et de manière plus globale 75 espèces dont de nouveaux marins et volants, et des biomes inédits.