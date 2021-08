Raker confirmé dans Guardians of the Galaxy

Nouveau trailer ou plutôt nouvel « extrait cinématique » pourqui servira à la fois à confirmer Raker au casting des antagonistes de cette adaptation signée par Eidos Montréal, pendant que NVIDIA nous confirmera de son coté qu'il y aura bien le RTX et la technologie DLSS.Rien de plus, si ce n'est rappeler que ça sortira le 26 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One, sans oublier la Switch (via le Cloud pour cette dernière).