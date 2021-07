World War Z Aftermarth : le trailer overview

Pour les gros retardataires ou tout simplement ceux qui estiment ne pas en avoir terminé avec, qui de toute façon n'a pas de suite en programmation (officiellement du moins), Focus Home vient nous rappeler que son titre à succès bénéficiera cette année d'une édition, donc une sorte d'édition « complète mais aussi très améliorée » avec au programme :- Le jeu de base et la totalité de ses MAJ et DLC- Trois nouveaux chapitres inédits (Rome, Vatican et Kamchatka)- Option pour jouer en vue FPS- Une nouvelle classe- Un système de combat au corps-à-corps revu- Ajout de défis quotidiensCette édition sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec évidente rétrocompatibilité PlayStation 5 et Xbox Series qui ajoutera pour les deux un combo 4K/60FPS pour nous faire patienter avant l'arrivée d'une MAJ gratuite début 2022, rajoutant le mode Horde XL exclusif aux versions PC, PS5 et SX.Un détail d'importance tout de même :sera payant quoi qu'il arrive, au prix de 39,99€ mais ceux qui possèdent la version de base pourront juste payer l'upgrade à 19,99€.