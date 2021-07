Tales of Arise : présentation de Rinwell

Bandai Namco aborde la deuxième moitié du casting depuisque, après Alphen, Shionne et Law, voici maintenant une rapide vidéo de présentation pour Rinwell, l'indispensable mage de l'équipe de tout J-RPG qui se respecte, avec ses sorts/artes qui peuvent prendre leur temps de préparation mais qui une fois déclenchés sont capables de déchaîner les enfers, et à très belle portée.Sortie toujours prévue pour le 10 septembre mondialement, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, sans oublier les vieillissantes mais endurantes PlayStation 4 et Xbox One.