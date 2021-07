Pokémon Unite trouve date sur Switch

Comme promis, le MOBA surprisesera bien lancé ce mois-ci sur Switch, La Pokémon Company annonçant une arrivée sur l'eShop ce 21 juillet, bien évidemment sous la forme d'un F2P qui ne manquera pas de micro-transactions, mais aussi d'un désormais routinier Pass qui sera à renouveler à chaque saison.Attention, l'éditeur n'a toujours pas précisé si la VF sera disponible Day One (elle arrivera un jour ou l'autre quoi qu'il arrive) mais que les intéressés ne perdent pas leur temps puisqu'une unique connexion avant le 31 août vous permettra d'obtenir gratos Zeraora.Enfin, on rappelle qu'une version mobile arrivera en septembre pour élargir la communauté sans restriction, avec cross-play et cross-save.