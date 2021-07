Session arrivera aussi sur supports PlayStation

En attendant que EA se décide à présenter plus en détails le grand retour de, c'est Nacon qui vient refaire un appel du pied aux fans de la discipline en annonçant que le futurverra également le jour sur PlayStation 5 et PlayStation 4, donc en plus des versions PC, Xbox Series et Xbox One (pour l'été 2022 dans tous les cas).Rappelons que pour ces derniers, l'Early Access est toujours en cours, avec d'ailleurs une nouvelle MAJ ajoutant de nouveaux modes et spots dans les stages de New York et Philadelphie.