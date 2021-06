Le casting deatteint les deux douzaines de combattants prêts à en découdre avec l'arrivée de Vanessa qui vient directement boucler la Team Secret Agent aux cotés de Blue Mary et Luong, avec comme d'habitude trailer et visuels qui accompagnent l'annonce.- Shun'ei- Benimaru Nikaido- Meitenkun- Terry Bogard- Andy Bogard- Joe Hisashi- Chris- Yashiro Nanakase- Shermie- Kyo Kusanagi- Iori Yagami- Chizuru Kagura- Ryo Sakazaki- Robert Garci- King- Ralf Jones- Clark Still- leona Heidern- Vanessa- Blue Mary- Luong- Mai Shuranui- Yuri Sakazaki- K'Toujours aucun support annoncé même si la logique nous pousse à parier « au moins » sur le trio PC/PS5/PS4, tandis que le lancement aura désormais lieu courant 2022.