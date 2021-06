Revenu récemment dans l'actualité après une longue période d'absence, qui n'empêche pas de continuer à se poser des questions sur ses choix en matière d'animation,a au moins le mérite d'avoir enfin une date de sortie, et ce sera donc pour le 23 septembre sur PC et supports Xbox.L'occasion de rappeler s'il en était encore besoin que les abonnés Game Pass n'auront aucun risque à prendre puisqu'il sera proposé Day One dans le service.