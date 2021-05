KOF XV : la team Ikari Warriors au complet

Encore trois personnages de plus en l'espace de quelques jours pour, le trio étant en fait là pour constituer directement la « Team Ikari » de la vieille et enterrée franchise, donc faite de Leona, Ralf et Clark.20 personnes sont actuellement présents au casting de ce nouvel épisode toujours attendu pour cette année, mais sans supports annoncés (on continue de parier sur du PC/PS5/PS4).- Shun'ei- Benimaru Nikaido- Meitenkun- Terry Bogard- Andy Bogard- Joe Hisashi- Chris- Yashiro Nanakase- Shermie- Kyo Kusanagi- Iori Yagami- Chizuru Kagura- Ryo Sakazaki- Robert Garci- King- Ralf Jones- Clark Still- leona Heidern- Mai Shuranui- Yuri SakazakiEt non, toujours pas de date (hormis « 2021 ») ni de supports annoncés pour l'instant.