Demon Slayer : Shinobu Kocho s'ajoute au casting

On démarre cette semaine d'actualité avec quelques nouvelles de l'adaptation de, CyberConnect2 venant de bon matin nous présenter un nouveau personnage au casting avec Shinobu Kocho, jouable comme la plupart des autres uniquement dans le Versus Mode, le principal étant visiblement réservé au héros.Le roster pour le moment :- Tanjiro Kamado- Nezuko Kamado- Shinobu Kocho- Sabito Makomo- Sakonji Urokodaki- Giyu Tomioka- Zenitsy Agatsuma- Inosuke Hashibiran'a pas encore de date précise autre qu'un vague 2021 pour éviter de prendre des risques, et sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One.