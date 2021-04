Monster Hunter Rise : la MAJ 2.0 se dévoile

Premier morceau du récent Digital Event de Capcom,a donc dévoilé le contenu de sa mise à jour 2.0 qui ne se fera pas attendre bien longtemps puisque prévu cette nuit à 02h00.Et au programme :- Le Chameleos- Le Rathalos supérieur- Le Teostra- Le Kushala Daora- Le Diablos supérieurs- Augmentation du rang max de chasseur- Nouvelles quêtes à débloquer selon le rang de chasseur- Armures spéciales à forger (changement d'apparence sans modifier les talents)- Nouvelles quêtes spéciales, armes et armures- Ajout de quêtes events à télécharger (et donc accessibles hors ligne)L'éditeur précise enfin que la MAJ 3.0 sortira elle à la fin du mois de mai (on imagine un nouveau Digital Event juste avant) avec encore plus de bestioles et une nouvelle fin, en ajoutant également l'arrivée de DLC payants qui seront uniquement d'ordre cosmétique.