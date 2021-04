Capcom confirme les dates (PC/PS4/One) de Ghosts'n Goblins Resurrection et l'Arcade Stadium

Le Microsoft Store avait tout leaké mais Capcom tient à faire les choses bien en confirmant pour commencer que les versions PC/PS4/One dearriveront bien le 1er juin (19,99€), avec possibilité de le lancer la veille si vous le précommandez sur consoles, tandis que les joueurs PC optant également pour la réservation se contenteront d'une mini-OST numérique et d'un fond d'écran.Même topo pour la confirmation d'une sortie sur le même supports de lale 25 juin avecoffert et la possibilité d'opter pour l'un des trois sets de jeux (19,99€ chaque) voir la totale à 39,99€. Une annonce tout de même : les jeux disposeront désormais d'un mode invincible et davantage de titres arriveront à l'avenir.