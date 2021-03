Shadow Tactics : un stand-alone sur Aiko

Après la réussie, le studio Mimimi Productions va revenir vers sonnon pas pour une suite mais tout simplement une extension stand-alone, prévue pour la fin de l'année sur les différents supports (donc on imagine au moins PC/PS4/One).Le teaser n'est pas très éloquent, et on peut même dire qu'il ne sera à rien, mais disons dans les grandes lignes que « Aiko's Choice » se basera comme son nom l'indique sur la kunoichi Aiko, qui par l'apparition d'un certain ennemi loin d'être un inconnu va devoir reprendre sa traque des « fantômes du passé ».C'est tout pour l'instant.