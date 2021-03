Rust : du gameplay pour les versions consoles

Tout en se dépatouillant pour tenter de relancer les serveurs PC européens après l'incendie des locaux d'OVH, Facepunch Studios continuent d'avancer sur les versions consoles de jeu à succès, nous montrant aujourd'hui des résultats concrets de son travail sur les modèles PlayStation 4 Pro et Xbox One X (pas encore de versions PS5 et Xbox Series pour le moment).Si vous ne connaissez pas,, c'est de la survie à l'état brut où le joueur se réveille sur une mystérieuse île à ambiance post-apocalyptique avec le besoin de gérer la soif, la faim, le froid, les éléments hostiles, les maladies dû à la radiation… mais aussi les autres joueurs. Car 100 joueurs se retrouvent à chaque fois sur la même île avec tout ce qu'il faut de PVP mais également des alliances de fortune pour vous aider à progresser et accessoirement aller défoncer les pauvres solitaires, avant de vous retourner contre vos potes car tous les moyens sont bons dans un monde en ruine.Sortie prévue pour le printemps sur les deux consoles.